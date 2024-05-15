من مليحة لـ«ما وراء النكبة».. أعمال «المتحدة» الدرامية والوثائقية تدعم القضية الفلسطينية

قال شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ فلسطين بالنسبة لنا بمثابة أمن قومي في ظل فوضى المعلومات في إقليمنا المشتعل، لذلك على قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة أنّ يقوم بدوره في تجاه القضية الفلسطينية.

أعمال المتحدة الدرامية والوثائقية تدعم القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وجاسمين طه زكي، أنّ المنتج الوثائقي لدى الشركة المتحدة، مُقسم إلى منتج يؤرخ للقضية الفلسطينية خاصة عند الأجيال الجديدة المتروكة للمنصات الاجتماعية، من خلال التعريف بتاريخها وأصلها ودور الدولة المصرية تجاهها، موضحًا: «فيلم فلسطين.. ما وراء النكبة، اليوم هو أول عرض له على قناة الوثائقية، واللي بيعرض أصول القضية، لأن الأجيال الجديدة مكانتش موجودة وقت النكبة ولديها معلومات مغلوطة».

فيلم فلسطين.. ما وراء النكبة

وأوضح: «هناك أيضا على مستوى اللحظة الراهنة، عمل وثائقي عن غزة والمفاوض المصري في ظل فوضى المعلومات التي نعاني منها، لذلك نحتاج إلى نقطة نظام توثيقية من خلال ماذا فعلت مصر منذ الـ7 من أكتوبر الماضي؟».

وأكد أنّ الشركة المتحدة تحرص في جميع أعمالها أن تكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كما أن جميع الأعمال تُعرض من خلال منصات المتحدة للخدمات الإعلامية عبر كل الحسابات، لافتا أنّ أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي غير مقتصرة فقط على الإذاعة على شاشة قناة الوثائقية، بل تبث أيضا من خلال جميع منافذ الشركة المتحدة.