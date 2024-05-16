وظائف إدارية لحملة المؤهلات المتوسطة براتب 7 آلاف جنيه.. رابط التقديم

كشفت موقع توظيف مصر عن حاجة شركة إحدى الشركات لموظفين للعمل لديها، في مجال الإدارة «مشرف خدمات»، وذلك لأصحاب المؤهلات المتوسطة، مقابل الحصول على راتب يصل حتى 7 آلاف جنيه.

متطلبات الوظيفة

- مستوى الخبرة: خبرة في الإدارة والإشراف لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- نظام العمل: يوم كامل.

- الكفاءة والخبرة المناسبة والتنظيم في العمل ومتابعة موظفين الهاوس كيبنج بدقة ونشاط.

- الأخلاق الحسنة واحترام جميع فريق العمل بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.

- قوة الشخصية والحزم والتواضع في نفس الوقت.

مميزات الوظيفة

- يحصل المقبول بوظيفة مشرف خدمات على راتب أساسي يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات اجتماعية.

- العمل خلال العطلات والإجازات الرسمية يُحتسب كوقت إضافي.

- إجازة يوم أسبوعيًا، أو إجازة مجمعة شهريًا حسب الاتفاق.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»، وإدخال البيانات المطلوبة، وتتمّ المقابلة في مقر الشركة بمدينة نصر وبعدها يتمّ اختيار موقع العمل للمتقدم.