عضو بـ«الفتوى»: الشخص القادر الممتنع من الأضحية في العيد هو الخاسر

قال الشيخ محمد عماد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الأضحية أحد شعائر الإسلام، وسنة عن النبي محمد، مشيرا إلى أن مذهب الأحناف قالوا إنها واجبة على المُستطيع.

الأضحية من السنن

وأضاف أبو الهدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر، عبر فضائية «dmc»، أنه «ورد عن النبي أن الأضحية من السنن، وهي عمل عظيم وكبير له مكانته في يوم العيد عند الله»، مستشهدا بقول النبي: «ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم»، وأيضا «الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا».

الغرض من الأضحية

وأشار إلى أن الغرض من الأضحية لا يكمن في الثواب فقط، بل لها معاني كبيرة وعظيمة، إذ أنها تحمل شكر لله على نعمة المال والصحة والحياة، كما أن بها توسعة على النفس والأهل والأقارب وصلة للرحم، بالإضافة إلى كونها صدقة للفقراء والمساكين.

وأضاف: «الشخص القادر على أضحية العيد ولن يضحي هو الخاسر، إذ أضاع على نفسه ثواب عظيم».