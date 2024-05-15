سعر صك الأضحية 2024 من جمعية الأورمان.. تقسيط على 12 شهر

أطلقت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حملتها التوعوية حول صك الأضحية 2024، مؤكدة أن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضحت الحكم الشرعي لصك الأضحية استجابةً لاستفسار من جمعية الأورمان، لافتة إلى أن الصك نوع من الوكالة، وهو مقبول شرعًا كنيابة عن الذابح في الأضحية.

صك الأضحية 2024 من جمعية الأورمان

وأوضحت جمعية الأورمان أن صك الأضحية 2024، يمكن تسديده بالتقسيط على 12 شهرا بقسط شهري 500 جنيه أو 600 جنيه أو 750 جنيها، موضحة أن تكلفة الصك متاحة فقط حتى 17 مايو الجاري.

سعر صك الأضحية 2024 من جمعية الأورمان

وأكدت الأورمان أن الجمعية ستوصل نصيب المتبرع الشرعي حتى باب المنزل 11 كجم أو 9 كجم، وفقا للصك، مشيرة إلى أنه يمكن شراء الصكوك من خلال موقعها الرسمي، أو الاتصال على 19455 لطلب مندوب، أو التواصل من خلال واتس آب على 01220048659، أو التبرع من خلال جميع البنوك باسم جمعية دار الأورمان، موضحة أسعار الصكوك على النحو التالي:

- صك الأضحية بسعر 6700 جنيه، بقسط شهري 500 جنيه.

- صك الأضحية بسعر 7900 جنيه، بقسط شهري 600 جنيه.

- صك الأضحية بسعر 11700 جنيه، بقسط شهري 750 جنيه.