«حياة كريمة» تطلق مبادرة صك الأضحية للعام الثاني على التوالي

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مشروع صك الأضحية، للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مُستحقة طبقاً لقواعد البيانات المراجعة بشكل مستمر من المكاتب الميدانية للمؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت حياة كريمة في بيان، إلى أن المؤسسة تضمن توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء دون الدهون، لافتة إلى أن الذبح يتم في المجازر الرسمية بمراعاة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية خلال مراحل عملية الذبح والتجهيز.

وأضافت المؤسسة أن التعبئة والتجميد يجرى تحت إشراف لجنة متخصصة لضمان تحقيق الشروط الشرعية عند الذبح، مؤكدة أن الذبح يجرى طبقًا للشريعة الإسلامية وبمراعاة شروط الأضحية والالتزام بالذبح خلال أيام التشريق.

وأوضحت حياة كريمة أن المقصود بصك الأضحية توفير سهم في أضحية يتم شراؤها وذبحها وتقسيم لحومها على عدد سبعة أسهم، يتم توزيع لحوم الصك بمقدار الثلث للمتبرع والثلثين إلى الفئات المستحقة، لافتة إلى أن سعر الصك من مؤسسة حياة كريمة يبلغ 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على تسعة أشهر طبقاً للشروط المعلنة.

التبرع بصك الأضحية

وأضافت أن التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة حياة كريمة يمنح 30 كيلوجراما من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرام من اللحوم متضمن كيلو من الكبدة بدءاً من ثالث أيام العيد، وذلك للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية مع ضمانة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجرام على الأسر المستحقة طبقاً لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر والتي تتضمن الفئات المستحقة من كافة محافظات الجمهورية.

وتابعت المؤسسة في بيانها، أن اللحوم التي ستسلم إلى المتبرعين ستتضمن (1) كيلوجرام كبدة، 1 كيلوجرام مفروم 3 كيلوجرام كباب حلة، 1 كيلوجرام لحم موزة، 4 كيلوجرام لحم قطع، مؤكدة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقاً في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول لهم من خلال متطوعينا في قرى ومراكز الجمهورية وكذلك تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، تضم الفئات المستحقة المرأة المعيلة، المسنين المرضي، الأرامل، الأيتام.

ونوهت «حياة كريمة» بأنه يمكن شراء صك الأضحية الخاص بمؤسسة حياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة حياة كريمة /https://donation.hayakarima.com، والحساب الموحد «45004500» للبنوك الآتية «بنك مصر - بنك ناصر - البنك الأهلي المصري - البنك الأهلي المتحد - البنك الأهلي الكويتي - البنك التجاري الدولي - بنك أبوظبي التجاري - بنك الإسكندرية - البنك العربي الأفريقي الدولي - البنك المصري لتنمية الصادرات»، المواقع التسويقية لمؤسسة حياة كريمة المتواجدة بالمولات والأندية، التحصيل من المنازل.

وأوضحت أن المؤسسة توفر أيضا التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 530 جنيها لتوزيع كيلو ونصف من اللحوم البلدي لتكفي أسرة ولنتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في كافة قرى ومراكز ومحافظات مصر.