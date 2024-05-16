بعد إصابة برواس حسين نجمة آراب أيدول به.. ما أعراض سرطان الأمعاء؟

ملامح شبابية وصوت عذب تمتعت به برواس حسين نجمة آراب أيدول، التي أعلنت إصابتها بسرطان الأمعاء عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» تويتر سابقا، ليتعاطف معها ويدعمها عدد كبير من نجوم الفن في أزمتها الصحية، وعلى غرار ذلك نستعرض أبرز أعراض سرطان الأمعاء في التقرير التالي..

سرطان الأمعاء بعد إصابة برواس حسين نجمة آراب أيدول به

يبدأ سرطان الأمعاء والتي أُصيب به برواس حسين على هيئة نمو للخلايا في الأمعاء الدقيقة، ويعالج في الغالب بالعديد من الطرق، تشمل في بعض الأحيان العلاج الكيمائي أو نوع آخر من العلاج يعتمد بشكل أساسي على تناول الأدوية للقضاء على الخلايا السرطانية.

إلى جانب إمكانية استخدام العلاج الإشعاعي للعمل على تقليص حجم السرطان قدر الإمكان قبل التطرق إلى التدخل الجراحي، وفقًا لموقع «مايو كلينك».

أعراض سرطان الأمعاء

توجد الكثير من الأعراض التي من الممكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، والتي يمكن تناولها فيما يلي:

ألم البطن.

اصفرار الجلد وبياض العينين.

الشعور بالضعف أو التعب الشديد.

الغثيان.

القيء.

فقدان الوزن دون قيام الشخص بذلك الأمر.

ملاحظة وجود دم في البراز وتغير لون البراز إلى الأحمر أو الأسود غالبًا.

الإسهال المائي.

احمرار الجلد.

وبحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الأمعاء هو أحد أنواع السرطان التي تصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، فهو أكثرها شيوعًا ويمكن أن يتسبب بالوفاة في كثير من الأحيان.

وحول أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء، أوضح الدكتور أحمد شحاتة، أخصائي الفم والأسنان لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأسباب التي قد تسبب الإصابة بسرطان القولون أو الأمعاء، تلك البكتريا الموجودة في الفم، والتي تسقط عادة في القولون في حال لم تعمل على تنظيف أسنانك بشكل يومي، والأشخاص الأكثر عرضة اللذين لديهم مشاكل وتاريخ مرضي مع أمراض اللثة باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان.