خطوات التقديم لعلاج سرطان القولون ضمن المبادرة الرئاسية

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تطلقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تساؤلا تحت عنوان «كيف يتم علاج سرطان القولون؟».

كيف يتم علاج سرطان القولون

وتتضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الكشف عن أورام الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا.

وللراغبين في الكشف المبكر وعلاج سرطان القولون وغيرها من الأورام السرطانية، يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم 15335.

ويتم التواصل مع الرقم المخصص لذلك لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة ثم الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان على أرض الواقع لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة لحالتك الصحية.

مبادرات رئاسية لصحة المواطنين

مبادرة رئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف على أورام الثدي، والضغط والسكر والسمنة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس.

- مبادرة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

- مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.