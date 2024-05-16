مصر و4 دول تختتم التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر- 7» في السعودية

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر- 7» بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر، والسعودية، والأردن، واليمن، وجيبوتي، والذي استمر فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كل العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بياناً عملياً على اقتحام إحدى الجزر الساحلية، تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدداً من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب وعدداً من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.