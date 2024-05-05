رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك «الموج الأحمر- 7»

كتب:

محمد مجدي
04:45 م | الأحد 05 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية في التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) والذي تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

ومن المقرر أن يشهد التدريب عددا من الأنشطة والفعاليات التي توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.  

اقرأ المزيد:

قائد القوات البحرية يلتقي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر «أسبيدس»

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي

قائد القوات البحرية المصرية يلتقي آمر القوة البحرية الكويتية

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة القدير من طراز «ميكو إيه 200»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.