توافد القادة العرب وممثليهم على المنامة لحضور قمة البحرين

تتحرك الوفود العربية من 22 دولة لحضور قمة البحرين اليوم، حيث وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وصول الوفد الإماراتي

وبحسب وكالة الأنباء البحرينة، وصل نائبي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، ومنصور بن زايد، للمشاركة في القمة العربية الثالثة والثلاثين، وكان في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء.

أمير قطر يغادر البلاد متجها إلى البحرين

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنّ أمير البلاد تميم بن حمد آل ثان غادر في طائرة متجها إلى البحرين ليترأس وفد قطر في أعمال الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويرافقه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

الأسد يصل إلى البحرين

في نفس الوقت، أعلنت وكالة الأنباء السورية، وصول الرئيس بشار الأسد إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.