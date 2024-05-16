القبض على متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تزوير المحررات الرسمية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وإخفاء مصدر الأموال لإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكوران بنحو 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.