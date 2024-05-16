وظائف شاغرة لحديثي التخرج.. إليك الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر، حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى موظفي «باريستا» لأفرعها الواقعة في الزمالك ومناطق متفرقة في محافظة الجيزة، وذلك مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 6 آلاف جنيه.

متطلبات الوظيفة

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم بتلك الوظيفة وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من حديثي التخرج.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 23 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- نظام العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على مجموعة من المميزات، وهي كالتالي:

- راتب الأساسي: يبدأ من 4500 وحتى 5 آلاف جنيه.

- حوافز إضافية: تتراوح بين 850 و1000 جنيه.

- بدل تغذية.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

طريقة التقديم للوظيفة

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم قراءة تفاصيل الوظيفة جيدًا، والضغط على «تقدم للوظيفة» ثم إدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول في الموقع إن لم يكن لديك حساب مسجل بالفعل.