وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب يتخطى 15 ألف دولار سنويا.. اعرف الشروط

أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية في وظيفة فني راديو إشرافي بمرتب يتخطى 15 ألف دولار في العام، إذ تحرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة في القاهرة للعمل في مقر السفارة.

وأوضحت السفارة الأمريكية التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والمؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم، وفق الموقع الرسمي للسفارة، كالتالي:

المرتب الخاص بالوظائف المعلن عنها

وحددت السفارة المرتب الخاص بالوظائف، والذي يصل إلى 15.606 دولار أمريكي سنويًا.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة 5 سنوات في العمل في عمليات وصيانة أنظمة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة إعادة الإرسال والوحدات المتنقلة.

- أن يكون لديه فهم شامل لمبادئ الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك معرفة أنواع مختلفة من المعدات والترددات وتقنيات التعديل وخصائص الانتشار.

- أن يكون انتهى من الدراسة في المرحلة الثانوية.

- أن يكون على معرفة عملية جيدة في الكتابة والتحدث والقراءة باللغة الإنجليزية.

- يشترط إجادة اللغة العربية كتابة ومحادثة وقراءة.

المهارات والقدرات

- المرونة والقدرة على التكيف للعمل في بيئات ديناميكية، والاستجابة بكفاءة للأولويات المتغيرة وحالات الطوارئ والمتطلبات التشغيلية المتعلقة بأنظمة الاتصالات.

- أن يكون لديه رخصة قيادة.

- لابد من اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية بمرتب يتخطى 15 ألف دولار سنويا، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية واختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف سالفة الذكر، ثم يتم ملء البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل لإرسال الطلب.