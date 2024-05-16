«بيطري الشرقية»: فحص 3600 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية خلال أبريل الماضي

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال أبريل الماضي 2024، بإجراء الفحص لـ1933 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1697 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

اكتشاف حالات مصابة بالسل أو البروسيلا

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو مرض البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.