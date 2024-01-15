لماذا اللحوم المستوردة المجمدة مختلفة الطعم عن الطازجة البلدية؟.. «الطب البيطري» يجيب

كشف تقرير لمديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن اللحوم المستوردة المجمدة لونها غامق وطعمها مختلف عن اللحوم الطازجة البلدية، مؤكدا أن هناك أسبابا متعددة وكثيرة وأهمها طريقة ذبح الحيوان ونسبة الإدماء للحيوان، وأشار التقرير إلى أنه عند ذبح الحيوان يجب أن يتوافر شرطان أساسيان يجب ذبح الحيوان بسرعة دون تعرضه إلى القسوة أو ألم جسماني، وتكون طريقة الذبح كفيلة بالنزف الجيد لدم الحيوان.

طريقة الذبح بالدول الأجنبية

وقال الدكتور شحاتة شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية، إن طريقة الذبح ببعض الدول الأجنبية تتمثل في استخدام طرق إفقاد الوعي للحيوان قبل الذبح، وذلك قبل الشروع في استنزافه إدمائه وهي طريقة اتلاف المخ أو تحطيم المخ أو قتل للحيوان.. بطرق آلية وغير آلية.

وفي هذه الحالة الحيوان لا يستعيد الحياة مرة أخرى بعد إزالة السبب، وطريقة التدويخ أو حالة فقدان الوعي باستخدام الصعق الكهربي أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وينتج من ذلك أحيانا آثار على الذبيحة مثل:

-الرش الدموي بسبب طول الفترة بين الصرع بالمسدس والإدماء للحيوان.

-الطحال الدموي المتضخم.

-نزيف المخ نتيجة انفجار في الأوعية الدموية.

-البقع النزفية المنتشرة في عضلات الأنسجة الضامة.

- الارتخاء في جميع عضلات جسم الذبيحة دون حدوث تقلصات يؤدي إلى انخفاض نسبة الإدماء مما يجعل لون اللحوم قاتما نوعا ما.

الذبح على الطريقة الإسلامية في مصر

أكد الدكتور شحاته شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية، أنه يتم ذبح الحيوان مباشرة دون تعرضه للإغماء المؤقت قبل عملية الذبح ويقصد بها الذبح للحيوان بقطع جلد الرقبة عضلاتها والوريدين الوداجيين والشريانين السباتين الأيمنين والأيسرين وكذلك المرىء والقصبة الهوائية، وحدوث التقلصات للحيوان يؤدي إلى الإدماء الجيد والتام وتكون نسبة الإدماء جيدة جدا أكثر من الطرق الأخرى المستخدمة في الدول الأجنبية، والطرق المستخدمة في الذبح بمصر تؤدي إلى إفراز حمض اللاكتيك بنسب جيدة في أنسجة اللحوم مما يؤدي إلى التغيير في طعم ومذاق اللحوم البلدية دون غيرها.