محلل سياسي: إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب على غزة

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، إن إسرائيل فشلت بشكل ذريع على مدار 7 أشهر في تحقيق أهدافها، إذ أنها لم تقض على حماس وقياداتها حتى الآن، كما لم ترجع الرهائن المحتجزين، ولم تستطع احتلال قطاع غزة مثلما وعدت الحكومة الإسرائيلية مؤيدينها، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تتحدث بكل غرور عن مستقبل غزة بعد الحرب، وكانت تطلق عليه «اليوم التالي».

ضربات موجعة لإسرائيل في كل مكان

وأضاف «رفعت»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «المقاومة الفلسطينية توجه ضربات موجعة لإسرائيل في كل مكان، خاصة في المناطق التي أعلنت إسرائيل تخلصها من حماس نهائيا على سبيل المثال شمال غزة، الذي كان من ضمن أكثر المناطق التي ضُربت بالفسفور الأبيض المُحرم دوليا، وكذلك الأمر في حي الزيتون التي ادعت إسرائيل أيضا قضائها على حماس».

الأزمة داخل المجتمع الإسرائيلي

وتابع: «ما تقوم به إسرائيل الآن كالرصاصة وردت في صدرها، الأزمة داخل المجتمع الإسرائيلي وليس الفلسطيني»، مشيرا إلى أن البعض كان يعتقد بأن حماس ورطت الجميع والقطاع في الأزمة، وبالتالي سينقلب القطاع على المقاومة ويثور عليها ويطالب بعدم وجودها، ولكن الحادث على أرض الواقع العكس، إذ أن الأزمة موجودة داخل الكيان الصيهوني، إذ يشهد الآن انقساما.