«المركزي للتنظيم والإدارة»: 39 ألف خريج تقدموا لوظائف معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تقدم 39096 خريجا في مسابقة شغل 18 ألفًا و886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك في اليوم الثاني من فتح باب التقديم الذي بدأ 14 مايو الجاري.

ونوه جهاز التنظيم والإدارة، أن التقديم على وظيفة معلم مساعد يستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

إنفوجرافات توضيحية لمعاونة الراغبين في الوظائف

ونشر جهاز التنظيم والإدارة عددا من الإنفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي، ضمن حرصه على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحًا فيه الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.