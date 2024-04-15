رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رابط نتيجة التظلم في مسابقة وظائف «التعليم العالي»

كتب:

ماهر هنداوي
11:52 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اليوم، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.

وكان الجهاز قد أعلن مسابقة وظائف بوزارة التعليم العالي في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024، ويمكن للمتظلمين الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg بموقع بوابة الوظائف الحكومية.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي: 50٪ من وظائف المستقبل تحتاج إلى مهارات متعددة

وظائف شاغرة من «التعليم العالي» في جامعتي الفيوم وأسيوط.. اعرف التفاصيل

تفاصيل وظائف وزارة التعليم العالي.. ما شروط التقديم؟

تعيينات وزارة التعليم العالي.. الأوراق المطلوبة في وظائف 2024
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.