رابط نتيجة التظلم في مسابقة وظائف «التعليم العالي»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اليوم، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.

وكان الجهاز قد أعلن مسابقة وظائف بوزارة التعليم العالي في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024، ويمكن للمتظلمين الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg بموقع بوابة الوظائف الحكومية.