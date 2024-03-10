«التنظيم والإدارة»: إعلان تفاصيل مسابقة 18 ألف وظيفة معلم مادة قريبا

أكّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعداد الجهاز لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18 ألفًا و886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى.

مسابقة المعلمين

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وناشد رئيس الجهاز الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق.

وأكّد أنَّ المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، مشددًا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكّدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.