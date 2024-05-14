سجّل الآن.. رابط التقديم على 18886 وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رابط التقديم للتسجيل لاستقبال طلبات تعيين 18 ألفًا و886 معلمًا مساعدًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتلبية احتياجات الوزارة في وظيفة معلم مساعد «معلم مادة» للصفوف الابتدائية «الرابع- الخامس- السادس» في المواد الآتية: «اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الحاسب الآلي»، في جميع محافظات الجمهورية.

وحدد الجهاز موعد التسجيل للتقديم في مسابقة وظيفة معلم مساعد، بداية من اليوم إلى منتصف ليل يوم الخميس 27 مايو 2024.

ويستطيع الراغبون في وظائف معلم مساعدة «معلم مادة» التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

وحدد الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العديد من الإجراءات والشروط المطلوب توافرها في الراغبين في الحصول على هذه الوظيفة، وهي كما يلي:

1- التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا).

2- أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

6- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

7- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

8- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

9- اجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

12- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

13- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طريق الإيداع بأحد فروع بنوك «الأهلي المصري- بنك مصر - بنك القاهرة»، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

14- أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وهي:

- كلية التربية «أساسي/ عام / خاصة / أزهر».

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل «البرنامج التربوي» جامعة الزقازيق.

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر شعبة التربية.

- التربية النوعية «شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي/ شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي».

ثانيًا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وفي حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة، وهي:

- كلية الآداب

- كلية دار العلوم

- كلية الألسن

- كلية اللغات والترجمة

- كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)

- كلية الدراسات الإنسانية

- كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)

- كلية الهندسة تخصص حاسبات- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها

- كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية)

14- أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الأقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.