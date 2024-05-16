عبير فؤاد تحذر 3 أبراج من نهاية شهر مايو.. «انقلابات شديدة»

تحمل الأيام الأخيرة من شهر مايو الجاري، انعكاسات ومشكلات كبرى لـ3 أبراج، قد تؤدي إلى انقلاب حياتهم رأسًا على عقب، لذا يجب الانتباه تجنبًا للوقوع في المشكلات.

حذرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج في حديثها لـ«الوطن»، من يوم 20 مايو الجاري، وتحديدا بداية من الساعة 4 عصرًا حتى نهاية الشهر، بسبب دخول الشمس في برج الجوزاء، وفي يوم 23 مايو مساءً، ستنطلق الشمس في «فينوس» كوكب الحب، وفي نهاية مايو سيدخل كوكب المشترى للجوزاء، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل لـ3 أبراج، وهم القوس، العذراء، والحمل.

تحذير لمواليد برج القوس

نصحت عبير فؤاد مواليد القوس بضرورة الانتباه إلى الأيام القادمة، لأنها من أخطر الفترات خلال هذا العام، لذا يجب عليهم الحصول على حقوقهم كاملة، وعدم التنازل عنها بأي شكل، وبدءًا من يوم 20 مايو، لا يعطوا ثقتهم في أي شخص، حتى لا يدفعون الثمن، وبداية من يوم 23 مايو عليهم تجنب الخلافات العاطفية والزوجية.

نصيحة لمواليد برج العذراء

يجب على مواليد برج العذراء العمل بدقة، تجنبًا للوقوع في الأخطاء، التي قد تغير مجرى حياتهم إلى اتجاهات سيئة، مع ضرورة تجنب الصدام مع الرؤساء والزملاء في العمل، وعليهم التريث والهدوء.

تأثير حركة الكواكب على برج الحمل

وحذرت «فؤاد» مواليد برج الحمل من الدخول في صدامات مع العائلة، خاصة في نهاية شهر مايو، لأنه قد يؤدي إلى مشكلات كبرى في غنى عنها بسبب حركة الكواكب، التي قد تقلب الموازيين خلال هذه الفترة.