تحقق أول توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول من مباراة الزمالك ودريمز الغاني، تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك عن طريق اللاعب حمزة المثلوثي ، وبإحراز الهدف تكون قد تحققت أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، التي تدور حول أداء لاعبي نادي الزمالك في مباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية؛ إذ سبق لها التوقع خلال حديثها لـ«الوطن»، أن يتمتع اللاعب حمزة المثلوثي بالثقة وطاقة بدنية عالية.

حمزة المثلوثي مواليد برج الأسد

وقالت خبيرة الفلك: «حمزة المثلوثي من مواليد 25 يوليو، ينتمي إلى برج الأسد، القمر في منزل العمل الإيجابي لديه، ما يعطيه ثقة ونشاطا، وعليه استغلال جهده جيدًا لينعكس ذلك عليه ويجعل لديه فرصة لتحقيق أهداف».

بالإضافة إلى توقعها بشأن سامسون أكينيولا، قالت إنه من مواليد 3 مارس أي أنه برج الحوت: «لديه روح تعاون مع زملائه في الملعب، وذلك لأن المريخ في برجهم يعطيهم حسن التصرف وسرعة البديهة طوال المباراة».

مباراة الزمالك ودريمز الغاني

مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية، انطلقت في تمام الساعة السابعة اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارو في غانا.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله «نيمار»- مهاب ياسر - محمود عبد الرازق - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.