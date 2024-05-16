«المصريين الأحرار» يطلق مبادرة «صحتك ثروتك» في مطروح

أطلق حزب المصريين الأحرار في مطروح مبادرة «صحتك ثروتك» برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للكشف والتحاليل بالمجان.

وأكد سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين الحزب بمطروح في بيان له، أنّ المبادرة انطلقت من وحدة السادات الصحية بمنطقة غوط رباح بوسط مرسى مطروح.

وأضاف الزعيري، أنّ المبادرة مستمر خلال المرحلة المقبلة بعدة وحدات صحية بمدن مطروح المختلفة وذلك حرصا من حزب المصريين الأحرار لتخفيف الأعباء عن الأسر بمطروح تماشيا مع سياسة الحزب وأهدافه في التواجد على أرض الواقع وبين المواطنين.