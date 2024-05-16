«الجيل»: انضمام مصر لدعوى أمام «العدل الدولية» تضييق على إسرائيل

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة، لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب إفريقيا فرضها، بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحكمة ستستمع خلال تلك الجلسات إلى ممثلى دولة جنوب أفريقيا، التي تعتبر التدابير التي اتخذتها المحكمة من قبل لم تعد كافية، بعد استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، واقتحامها مدينة رفح الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية اليوم، سيشهد انضمام مصر إلى جنوب إفريقيا في اتهامها إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ما يعتبر تطورا جديدا ومثيرا في القضية وتضييقا للخناق على إسرائيل التي تربطها لمصر اتفاقية سلام وعلاقات دبلوماسية منذ أكثر من أربع عقود، ما يجعل اتهامها لاسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضربة قوية للادعاءات الإسرائيلية التي تنفى ذلك.