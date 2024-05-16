انطلاق قمة رايز أب فى نسختها الحادية عشر بالمتحف المصرى الكبير

تنطلق قمة رايز أب في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، حيث أعلنت الشركة المُمُكنة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عودتها للمتحف من أجل عقد القمة، ودعت رواد الأعمال ومنظومة الشركات الناشئة بالمنطقة للتعاون.

القمة حدث منتظر من الشركات الناشئة

وذكرت في بيان صحفي أن الحدث المنتظر من الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توسع نطاقها لتبدأ بوسط مدينة القاهرة في عام 2013 وتوسعت منذ ذلك الحين، في عام 2021، حتى عقدت الشركة قمة سابقه بالقرب من أهرامات الجيزة في عام 2022، وأصبحت قمة رايز أب إقليمية، وكانت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية المحطة الإقليمية الأولى لها، وتتجه القمة لأن تصبح عالمية، لتعقد لأول مرة في هولندا قريبا.

وخصصت الشركة تلك القمة في نسختها الـ11 لرفع الآمال وتشجيع التعاون ونشر التوعية عن مجتمع ريادة الأعمال بشكل عام وستقام القمة في المتحف المصري الكبير في 16 و 17 و 18 مايو، للمرة الثانية على التوالي.

وقالت ميريت السيد الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي، إنّ الشركة سعيدة بإتمام الحدث للسنة الثانية على التوالي، وتستضاف تلك القمة المحورية بالمتحف المصري الكبير، حيث تسعي الشركة التغلب على التحديات، كما دعت رواد الأعمال ومنظومة الشركات الناشئة بالمنطقة للتعاون والتغلب على التحديات بالتماشي مع تلك الروح، فيما التزم المتحف باستضافة مجموعة متنوعة من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز الابتكار، ما سيعزز مهمته ليصبح مركزا ثقافيا عالميا رائدًا.