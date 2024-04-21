كبير الأثاريين: المتحف المصري الكبير مؤسسة حضارية متكاملة وموقعه مثالي

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثاريين بوزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم، مؤكدا أن الملايين حول العالم كانوا بانتظار متحف مصري بهذا الحجم وبهذه الإمكانيات التي تليق بآثار مصر وتاريخها.

المتحف مؤسسة حضارية ثقافية متكاملة

وأوضح مجدي شاكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحف المصري الكبير مقام على مساحة ضخمة ويحتوي على العديد من المتاحف بداخله، إذ به متحف للآثار ومتحف للمرأة ومتحف للطفل، ومعارض ومسرح وسينما، وأوبرا، وحديقة تراثية بها بعض الأشجار التي كان يزرعها المصري القديم، بالإضافة إلى العديد من معامل الترميم الأثري، مؤكدًا أن كل هذه المحتويات تجعل المتحف مؤسسة حضارية ثقافية متكاملة، وليس فقط مكانا لعرض الآثار، مما يُثري ويروج من السياحة.

المتحف المصري الكبير له أصداء واسعة عالميا

وأكد أن المتحف المصري الكبير له أصداء واسعة عالميًا لأهميته، وأنه من المتوقع أن يأتي ملايين السياح لحضور حفل افتتاحه الضخم، مشيرًا إلى أن المتحف سيحتوي على أهم الآثار بالعالم، إذ يحتوي على مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملةً، إلى جانب أنه سيتوفر به طرق جديدة للعرض والتصوير بالمتحف، ليضاهي أحدث المتاحف العالمية، مؤكدا أن المتحف مصمم ليكون صديقا للبيئة.