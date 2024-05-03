قاعة لمحاكاة الواقع الافتراضي.. أبرز مكونات المتحف المصري الكبير «فيديو»

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحث المصري الكبير، مكونات المتحف المصري الكبير، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

متحف للطفل

وقال الدكتور عيسى زيدان، إن المتحف لم يقتصر على عرض الآثار فقط بل به منطقة تجارية من أفضل المناطق التي تشتمل على كل ما يتمناه السائح وبها كافيهات، كما يشتمل المتحف على متحف للطفل والذي يُعلم الطفل المصري نشأة الحضارة المصرية وينمي الوعي الأثري لدى الطفل.

وأضاف مدير عام الترميم، أن المتحف مزود بقاعة لمحاكاة الواقع الأفتراضي تشرح تطور الدفن عند المصري القديم من البداية حتى وصل إلى الأهرامات، كما يتميز المتحف بحدائق بمساحات واسعة، وحديقة المعبد، فضلاً عن حديقة للمنحوتات تُحيط به.

محاكاة لنهر النيل

وضمن محتويات المتحف المصري الكبير، وفق الدكتور عيسى زيدان، محاكاة لنهر النيل أمام متحف مراكب الملك خوفو يقف على حافة النهر المعبود حابي، ومحاكاة لحفرة مراكب الملك خوفو التي وُجدت فيها الأخشاب الخاصة بالملك.