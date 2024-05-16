أداة ذكية من جوجل للطلاب لحل مسائل الرياضة والفيزياء: وداعا لصعوبة المذاكرة

توفر بعض هواتف آندرويد أداة تعرف باسم Circle to Search وهي تمكن المستخدمين من البحث عن أي شيء يريدونه بمجرد رسم دائرة عليه أثناء التصفح، وتسعى شركة جوجل الآن إلى تطوير تلك الميزة بما يخدم الطلاب، ويساعدهم على حل واجباتهم المدرسية وخاصة في مادتي الفيزياء والرياضيات، وفقًا لما ذكرته الشركة في مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

أهمية ميزة Circle to Search

مع التحديثات الجديدة سيكون بإمكان الطلاب استخدام ميزة Circle to Search للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي في حل المسائل اللفظية الرياضية في واجباتهم المدرسية، بالإضافة إلى نماذج أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي أطلقت عليها اسم LearnLM تخدم كلها الغرض التعليمي، وتعتبر ميزة حل المسائل الرياضية والفيزيائية من المزايا المعتمدة على تلك النماذج.

ما الذي تقدمه الميزة للطلاب؟

ونستخلص مما ذكرته جوجل حول أداة Circle to Search، أنها ستقدم مجموعة متنوعة من المميزات الهامة للطلاب، وهي كالتالي:

- القدرة على حل المعادلات الرياضية المعقدة التي تتضمن صيغًا ورسومًا بيانية ومخططات وغيرها.

- الحصول على شرح للمسائل اللفظية في الرياضيات.

- حلّ المعادلات الرياضية المعقدة باستخدام الصيغ والرسوم البيانية والمخططات.

- مساعدة الطلاب على فهم المفاهيم الرياضية بدلا من إنجاز الواجبات المنزلية نيابةً عنهم.

- إزالة المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

يشار إلى أنَّ ميزة Circle to Search، أطلقت لأول مرة في سلسلة هواتف جالاكسي S24 من سامسونج مطلع العام الجاري، ثم تمكّنت جوجل من توفيرها في هواتفها بكسل 8 وبعض الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأصبحت الميزة الآن متوفرة على أكثر من 100 مليون هاتف أندرويد، وتسعى الشركة إلى توسيع نطاقها لتصل إلى 200 مليون هاتف قبل حلول نهاية العام الجاري.