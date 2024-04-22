جوجل يغير شعاره تزامنا مع الذكرى الـ50 ليوم الأرض.. ما سر الاحتفال به؟

استبدلت جوجل صباح اليوم شعارها المعتاد بصور متحركة تُظهر كوكب الأرض من منظور مختلف احتفالًا بيوم الأرض، مع التركيز على بعض المناطق التي أحرزت تقدما نحو مستقبل أكثر استدامة، وتهدف جوجل من خلال هذا التغيير إلى رفع الوعي بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة، وتشجيع الناس على اتخاذ خطوات إيجابية لحماية كوكب الأرض، والتعبير عن التزام جوجل بالاستدامة وحماية البيئة.

جوجل تغير شعارها في يوم الأرض

ويوم الأرض هو احتفال سنوي يُقام في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة، وجاء الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يُطلّ علينا يوم الأرض لعام 2024 تحت شعار «الكوكب ضد البلاستيك» ليُسلّط الضوء على الخطر المُحدق بكوكبنا بسبب التلوث البلاستيكي، ففي الوقت الذي تزداد فيه كميات البلاستيك المُستهلكة بشكلٍ مُخيف، وتُغرق محيطاتنا وأرضنا، بات من الضروري اتخاذ خطواتٍ حاسمة لمواجهة هذه الأزمة.

ويُعدّ يوم الأرض فرصةً سنويةً للتوعية بالقضايا البيئية، وقد تناولت فعالياته السابقة العديد من القضايا المهمة، مثل تغير المناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الكائنات الحية، وفوائد زراعة الأشجار.

قصة الاحتفال بيوم الأرض؟

بدأت قصة يوم الأرض في عام 1969، عندما شهد السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون تسربًا نفطيًا ضخمًا في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، وأثار هذا الحدث مخاوف «نيلسون» بشأن التلوث البيئي في الولايات المتحدة، مما دفعه إلى التفكير في طريقة لزيادة الوعي بقضايا البيئة، وفي عام 1970، نظّم أول احتفال بيوم الأرض، والذي شارك فيه أكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وسرعان ما اكتسب يوم الأرض زخمًا دوليًا، إذ نظمته دول أخرى حول العالم، ففي عام 1992، عُقد مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والذي تمخض عنه توقيع 178 دولة على خطة عمل عالمية للتنمية المستدامة، وفي عام 2000، عُقد توقيع «بروتوكول كيوتو» من قبل 192 دولة، وهو اتفاق دولي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أما عام 2015، اعتمدت الأمم المتحدة «أهداف التنمية المستدامة» 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر وحماية الكوكب وتعزيز السلام.