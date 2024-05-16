«اتصالات النواب» تعقد اجتماعا مهما لمناقشة مشكلات «أوبرا» الاثنين المقبل

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستعقد اجتماعا مهما الاثنين المقبل؛ لمناقشة المشكلات التي يشهدها قطاع النقل الذكي في مصر، ووسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقي شركة أوبر.

مدير شركة أوبر أمام النواب

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه تم توجيه الدعوةالمدير الإقليمي لشركة (أوبر) مصر، وكذلك رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، للاستماع إلي عرضهم حول المشكلة ومدى الحاجة إلي التدخل التشريعي لتنظيم وسائل النقل الذكي واختيار العاملين بها .

وشدد النائب أحمد بدوي على أن واقعة التحرش بالفتيات والنساء أصبحت مشكلة تواجه شركة «أوبر» وتحتاج إلى مراجعة بيانات جميع العاملين بالشركة وإجراء الكشف الطبي للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات .