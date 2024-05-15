تحرك برلماني ضد شركة «أوبر» بعد واقعة سيدة التجمع للمطالبة بحظره في مصر

شهد الرأي العام المصري حالة من الجدل والقلق بعد واقعة سيدة التجمع التي تعرضت لمحاولة اعتداء على يد سائق بشركة «أوبر» خلال الأيام الماضية، وتنوعت المطالب بين توقيع أقصى العقوبة وتحليل المخدرات ووضع وسائل مراقبة.

وفي تحرك برلماني جديد تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل لوقف شركة «أوبر» عن العمل في مصر، قائلة: «اعترضت على وجود هذه الشركة منذ واقعة حبيبة الشماع بسبب حالة الخوف والرعب اللى انتشرت بين السيدات في الشارع المصري».

وأوضحت سلامة لـ«الوطن»، أنّ وسائل النقل التابعة لشركات مثل أوبر أصبحت غير آمنة، وتعين سائقين لديها دون المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، أي دون صحيفة حالة جنائية للسائق أو تحليل المخدرات، مضيفة أنّ وقف ترخيص الشركة أصبح ضرورة قصوى حفاظا على المواطنين الأبرياء، الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.

وأكدت سلامة أنّ هذه الجرائم المتكررة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، بعد عدم التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل، التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.