يتميز مواليد برج الأسد بما لديهم من صفات قوة وشجاعة، فهم أشخاص طموحون، يسعون دائما إلى التميز والابتكار، لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، وقدرة عالية على تحقيق الأهداف بإصرار وعزيمة، إلا أن أقل شيء قد يحبطهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء اليوم على الصعيد المهني، أن تواجه التديثات المهنية التي قد تواجهك في عملك، وأن تحاول التغلب عليها بثقة وعزيمة.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء بأن تتحلقى بالصدق في علاقتك العاطفية، وحاول أن تجعل تواصلك مع الشريك فعال ومجدٍ، وإذا شئت فقم بتقديم الدعم والتشجيع له، وحاول أن تكون مستمعما جيدا لاحتياجاته ومشاعره.