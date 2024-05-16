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حظك اليوم برج الأسد الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:21 ص | الخميس 16 مايو 2024
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بقوة شخصيته التي تجعله قادرًا على القيادة في حياته العملية والشخصية، كما أنه لديه شخصية عنيدة تجعله لا يتوراى عن تحقيق أحلامه وأهدافه التي يرغب في تحقيقها باستمرار، وبالرغم من قوة شخصيته تلك إلا أنه لديه قلب طفل يجعله يرغب في أن يعيش حياته دون أن يكون هناك عوائق، يسعى دائمًا لأن يكون في المقدمة ويهتم بحصوله على منصب قيادي.

ومن أبرز عيوب مولود برج الأسد أنه لديه شخصية أنانية، يهتم بمصلحته في المقدمة على حساب الآخرين، ويهتم دائما بمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد الخميس 16 مايو على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قد يجد مولود برج الأسد اليوم فرصة لتحقيق ما يريد الوصول له في العمل، لذلك عليه ينتهز تلك الفرصة ويستغلها أفضل استغلال.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

قد تشعر اليوم بالرغبة في حل المشكلات التي تحدث بينك وبين شريك حياتك، فاحرص على تجنب العناد خلال حديثك معه.

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بقلم إسراء حامد محمد