«نقل النواب» تقر موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بـ19 مليار جنيه

أقرت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/ 2025.

تقديرات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للعام المالى 2024/ 2025 مبلغ 19 مليار و600 مليون و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجارى 2023/ 2024، مبلغ 14 مليارا، و986 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات، و613 مليونا و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.

أولا: الموازنة الجارية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 10 مليار و152 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/ 2024، مبلغ 6 مليار 534 مليون جنية، بزيادة قدرها 3 مليارات و618 مليون جنيه، بنسبة 55%.

تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة

وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالية 2024/ 2025، مبلغ 9 مليارات و448 مليونا و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/ 2024، مبلغ 8 مليارات و452 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 995 مليون و622 الف جنية، بنسبة 12%.