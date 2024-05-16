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الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري

كتب:

شريف سليمان
03:07 م | الخميس 16 مايو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصرَ ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وأضاف السيسي خلال كلمته في أعمال القمة العربية بدورتها العادية الـ33 والمُذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «واهم من يتصور أنّ الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تهديد المصالح، ومخطئ من يظن أنّ سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب».

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