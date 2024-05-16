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علاء عابد: موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير

كتب:

محمد يوسف
03:04 م | الخميس 16 مايو 2024
علاء عابد

علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهيئات العامة للمواني المصرية من أهم أعمدة الاقتصاد بالدولة، إذ تدر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دخلا كبيرا بالعملات الأجنبية والمصرية. 

التغلب على أزمة الدولار

وأضاف عابد خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، وأنه لا مساس بالأراضي المصرية، وأن أمن مصر خط أحمر.

وأكد أن الدولة استطاعت التغلب على أزمة الدولار، وأصبح هناك سيولة دولارية أدت إلى نزول الأسعار بشكل كبير وانخفاض سعر الدولار.

مواقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

ووجه النائب علاء عابد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى علي مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينين، وحرصه الدائم علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

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بقلم محمد يوسف