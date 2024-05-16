5 طرق لإنقاذ مصاب ضربات الشمس أثناء الموجة الحارة.. «رطب جسمه في الحال»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تجتاح البلاد بداية من الأسبوع المقبل، الأمر الذي يعرض الكثيرون إلى الإصابة بضربة شمس، لذا قدم موقع «مايو كلينك» مجموعة من طرق التعامل مع مصاب ضربات الشمس في الحال، والتي تساعد على إنقاذه وحمايته من تدهور حالته الصحية على المدى البعيد.

5 طرق لإنقاذ مصاب ضربات الشمس

في حال كنت أنت المصاب بضربة الشمس أو ضربة الحرارة، التصرف الأول لك في هذه الحالة هو الاتصال برقم الطوارئ ومن ثم عليك إبعاد المصاب قدر الإمكان عن الحرارة فورا، ويستوجب عليك تبريد جسم المصاب بأي وسيلة متاحة وإليك أبرز هذه الطرق والحلول على النحو التالي:

يمكنك وضع جسم الإنسان المصاب في مغطس مملوء بماء بارد.

وجب عليك رش جسم المصاب بالماء البارد.

تدليك جسم المصاب بإسفنجة مبللة من الماء البارد.

عليك توجيه المروحة مباشرة على المصاب مع العمل على رشه بالماء البارد.

يمكنك وضع كمادات باردة أو المناشف الباردة على العنق وتحت الإبطين وبين الفخذين.

تستطيع تغطية المصاب بمجموعة من الملايات أو الأغطية المبللة بالماء البارد.

هناك مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تظهر عليك، وتشير إلى إصابتك بضربة الحرارة أو ضربة الشمس ويمكن تناولها فيما يلي: