السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تحقيق الأمن مخطئ، لافتا إلى أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك.

وأضاف السيسي في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة، عندما كان الظلام حالكًا، وتحملت في سببيل ذلك أثمانًا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليًا، متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق، لإنقاذ المنطقة من الغرق.

وقال الرئيس إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، مشددا أن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ.

وأكد: «حياة أبناء الشعب الفسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا أن نضع أيدينا معا وننقذ المستقبل قبل فوات الآوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقرة على خطوط 4 يوينو 1967، وعاصمتها القدس الشرقة»

وتابع: «الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة تتحق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، ومنطقة تستمر فيها آمال المستقبل فوق آمال الماضي».