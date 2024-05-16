وكيل وزارة صحة الشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الدولي لتطعيم المسافرين للخارج بديوان المديرية، والذي جرى تطويره مؤخرًا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة المركز الدولي، وغرف الترصد بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

إجراءات فحص وتطعيم المسافرين للخارج

وحسب بيان صادر عن مديرية الصحة بالشرقية، فقد تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إجراءات فحص وتطعيم المسافرين للخارج، بالتطعيمات المختلفة، وتطعيم المعتمرين والمشاركين في بعثة الحج للعام الحالي ١٤٤٥هـ، متابعاً مؤشرات التردد والأداء والتسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المركز الراغبين في الحصول على الخدمة، على البرنامج المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان، واستخراج الشهادات المميكنة لهم.

وحسب البيان، فقد بلغ عدد متلقي التطعيم من المرشحين لأداء مناسك الحج حتى الآن ١٦٤٣ مواطنا، وجرى التأكد من حفظ الطعوم بسلسلة التبريد، و ووفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، والتأكد من الإلتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

صور شخصية وضوئية من بطاقة الرقم القومي

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن المسافر للخارج يُحضر صورة شخصية وأخرى ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وسداد الرسوم المحددة، ليتلقى اللقاحات والأمصال الخاصة بالسفر للخارج، مشيراً إلى أن «المركز الدولي لتطعيم المسافرين بديوان المديرية» يقدم خدمة تطعيم المسافرين باللقاحات المطلوبة دولياً قبل السفر لبعض الدول وفقاً لجدول زمني محدد، وتشمل تطعيم المعتمرين والحجاج بالتطعيم (السحائي الرباعي، وتطعيم سولك ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم الإنفلونزا)، واستخراج شهادة تطعيم الحجاج «البطاقة الخضراء».

بالإضافة لتقديم تطعيمات الدول الموبوءة (الحمى الصفراء، الكوليرا، الملاريا)، وأيضًا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد ١٩.

ولفت عبدالفتاح إلى أن المركز يعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمع والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.