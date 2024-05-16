تعميم وحدات «اقتصاديات الصحة» بمستشفيات القليوبية لتحسين الخدمات الطبية

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع بعض العاملين بمستشفى القناطر الخيرية العام، ومستشفى شبين القناطر المركزي، بحضور مديري المستشفيات، وفريق حساب التكاليف بكل مستشفى، بالإضافة إلى مدير التفتيش المالي والإداري بالإدارات الصحية التابع لها كل مستشفى، لمناقشة تعميم وحدات اقتصاديات الصحة بالمستشفيات.

وتناول الاجتماع مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات، في إطار تطبيق اللائحة الجديدة 2024، للحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية التي تلقى رضا المواطنين.

تحسين الموارد الاقتصادية

ووجه وكيل وزارة الصحة بدراسة الطاقم الطبي لاقتصاديات الصحة، لما له من أهمية بالغة، والتأكيد على تشكيل وحدة لاقتصاديات الصحة بكل مستشفى، والتي ستعد هي المحور الرئيسي لتحسين الموارد الاقتصادية بكل مستشفى، على أن تتم المراجعة المستمرة من قبل مدير المستشفى لكل السبل والموارد المتاحة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعرض على وكيل الوزارة بشكل شهري.

تقليل ساعات انتظار المرضى

وأشار وكيل الوزارة أثناء الاجتماع، أنه لا بد من العمل بأقصى جهد للقصاء على قوائم انتظار الرعايات المركزة، وتقليل ساعات الانتظار للمرضى، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه صحة القليوبية هو وصول الخدمة الطبية لكل مستحقيها على أكمل وجه.