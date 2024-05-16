«الصحة» تحدد سعر توقيع الكشف الطبي على الحجاج والفئات الممنوعة من السفر

كشفت وزارة الصحة والسكان استعدادتها لموسم الحج للعام الحالى 2024، وقالت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الصحية بالحجر الصحي للتأكد من توافر مستلزمات مكافحة العدوى، والتأكد من أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، والكاميرات الحرارية والبوابات الحرارية والأطعام والأمصال.

كارت متابعة ومراقبة صحية للحجاج المسافرين للحج

وأضافت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنّ العام الحالي سيكون لكل حاج كارت متابعة وإخطار مديريات الشؤون الصحية ببيانات المسافر من خلالها، لمتابعته بعد المجئ من السفر، والتأكد من منع دخول أي أمراض معدية وتحويل الحالات المشتبه فيها المستشفيات المتخصصة وذلك من خلال كارت المتابعة والمراقبة الصحية.

سعر توقيع الكشف الطبي للمسافرين لأداء مناسك الحج

وتابعت أن هناك تعلميات مشددة لتوفير كافة الطعوم والأمصال للحجاج، وتوقيع الكشف الطبي للمسافرين للحج وعدم تعطيل الأوراق والعمل على حل كافة المشكلات، وتقديم الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه، مشيرة الى أن سعر توقيع الكشف الطبي واستخراج الأوراق يصل إلى مايقرب من 750 جنيها.

الفئات الممنوعة من أداء مناسك الحج العام الحالى

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من أداء مناسك الحج لهذا العام، وجاءت على النحو التالي:-

- مرضي تليف الرئة

- حالات السمنة المفرطة

- السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة

- الأمراض النفسية وآلزهايمر