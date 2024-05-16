رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وتتابع الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بصورة دورية رصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزيّ، خاصة بعد توفير المكون الدولاري والإفراج عن جميع السلع في الموانئ.

وفي وقت سابق، وجه مدبولي تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون.