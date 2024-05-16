الرئيس الفلسطيني يطالب الدول الصديقة بمراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب حرب غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنَّه رغم الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنَّ مواقف الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي، والكثير من الدول، أصبحت أكثر التزامًا بالعدالة والقانون الدولي، وأكثر رفضًا وإدانة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأضاف أبو مازن خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين، «نشيد بما يشهده العالم خاصة الجامعات في أمريكا وأوروبا، التي ترفض العدوان الإسرائيلي ومناصرة لحقوق شعبنا، في صحوة تسجل للشعوب المحبة للسلام حول العالم، كما نشيد بالدول التي اعترفت مؤخرا بدول حوض الكاريبي، ونقدر عاليًا الدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة كاملة العضوية وحصلنا على 143 صوتا».

وواصل الرئيس الفلسطيني: «أمام الرفض الإسرائيلي للسلام وبمبادرة السلام العربية واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة وممارسات حكومة الاحتلال الهادفة لتدمير مؤسسات فلسطين باقتطاع وحجب أموالنا، وتكثيف الاستيطان والاعتداء على أهلنا في القدس والضفة فقد قررنا استكمال قرارات مجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي».