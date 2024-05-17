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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-5-2024 مهنيا وعاطفيا: «تفهم مشاعر شريك حياتك»

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:03 ص | الجمعة 17 مايو 2024
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بقدرتهم على موازنة الأمور، كما يعرف عنهم اهتمامهم بأمور الآخرين وتعاطفهم معهم في مشاكلهم وأزماتهم، كما يتمتعون بحس فني رفيع وقدرة على تقدير الجمال والموازنة في الحياة، ولا يحبون الصراعات أو الدخول فيها.

وفي السطور التالية نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الميزان، اليوم الجمعة، الموافق 17 مايو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الميزان اليوم مهنيًا

تواجه بعض التحديات المهنية، لكنك تمتلك القدرة على التعامل معها، وقد تتطلب بعض المواقف منك اتخاذ قرارات هامة ومحيرة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

تشعر بتوتر في علاقتك العاطفية، حاول أن تتعامل برقة وحنكة مع الصعوبات، وتفهم مشاعر حبيبك وقدم له الدعم والعون.

برج الميزان اليوم صحيا

حافظ على توازنك الداخلي، قد تحتاج إلى بعض الوقت للاسترخاء والاستمتاع مثل ممارسة التأمل أو اليوجا.

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بقلم رحاب عبدالراضي