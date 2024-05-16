رئيس موريتانيا: يجب مضاعفة جهودنا لوضع حد نهائي للحرب الهمجية على غزة

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إنّ الظروف التي تنعقد فيها القمة العربية اليوم استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، وهو أمر نحسه جيمعًا بمرارة وأسى إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من إبادة جماعية ممنهجة، كما حث بعمق، في ضعف قدرتنا الجماعية على التاثير الفعال دوليا على الرغم من ما نتمتع به من امكانيات تؤهلنا لان نكون فاعلا ناجح التأثير على الساحة الدولية

وأضاف الرئيس الموريتاني، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل في قطاع غزة تواصل القتل والتشريد والإبادة الجماعية على مرأى العالم بأكمله لكي تضعف الثقة والأمل في المجتمع الدولي ومؤسساته وترسخ القناعة بازدواجية معاييره.

وشدد على أنّ هذا الوضع يوجب علينا كدول عربية، مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف الدولية، من أجل أن يُوضع حد نهائي لهذه الحرب الهمجية الظالمة، وأن يُعاد الوضع إلى ما كان عليه وإقامة حل عادل ودائم يضمن حق الفلسطينيين الأصيل في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما تقتديه قرارات الأمم المتحدة.

وتابع: «لا يوجد سبيل غير ذلك لقيام الأمن والاستقرار في المنطقة، والمخطئ من يعتقد أن التمادي بالفتك والتدمير، يمكن أن يُحرز لنفسه أمنًا واستقرارًا على حساب الآخريين»، مشددا: «نحن مُلزمون بالسعي لوقف الحرب على غزة وتمكين الفلسطينيين من استيفاء حقهم الأصيل في حل الدولتين».