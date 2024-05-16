الخط الساخن للإقلاع عن التدخين يستقبل 8 آلاف مكالمة.. والقاهرة في الصدارة

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

أوضح الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى، أن التدخين من أهم المشكلات التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، وتزيد من عبء الأمراض والوفيات، وتستنزف مواردها البشرية والاقتصادية، وتؤثر سلبا على صحة مواطنيها.

تعزيز الخطة القومية لمكافحة التبغ

وأشار إلى اهمية تضافر جهود المجتمع بكل فئاته لمكافحة ظاهرة انتشار التدخين بمختلف أنواعه، ولتعزيز الخطة القومية لمكافحة التبغ، والتي نأمل أن تستمر وتتطور حتى نتمكن من تحقيق هدفنا لخفض معدلات إستهلاك التبغ في مصر.

ولفت إلى أهمية رفع الوعى الصحي بمخاطر التدخين، ودعوة الشباب إلى الانتباه لمخاطر التبغ وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المرتبطة بإستهلاك أنواع التبغ المختلفة، وتقديم ندوات بصفة مستمرة لرفع الوعي الصحي للمواطنين بأخطار التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين بالعديد من المنشآت الصحية والمنشآت التعليـــمية ومنشآت الشباب والرياضة وغيرها على مستوى جميع المحافظات بمعدل 10 ألف ندوة كل عام .

الخط الساخن 16805 للإقلاع عن التدخين

وأضاف أن الخط الساخن 16805 للاقلاع عن التدخين، استقبل عدد 8862 مكالمة من يناير 2023 وحتى اليوم لراغبى الإقلاع عن التدخين، حيث بلغت نسبة المتصلين من راغبي الإقلاع عن التدخين أقل من 18 سنة 5.49% من اجمالي المتصلين، والفئة العمرية من 18-30 سنة بلغت 45.06%، والفئة العمرية من 30- 45 سنة بلغت 20.38%، وأكثر من 45 سنة بلغ نسبة %28.71، كما بلغت نسبة متخذو قرار الإقلاع عن التدخين 64.38% مواطن من اجمالي المتصلين.

القاهرة في المرتبة الأولى

وأوضح أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث المواطنين الراغبين عن الإقلاع تليها محافظة الغربية، ثم محافظة القليوبية، وذلك خلال عام 2023.

ونوه الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن اليوم يهدف إلى رفع الوعي عند العامة حول مخاطر استخدام التبغ والممارسات التجارية المستغلة لصناعة التبغ على حساب صحة الشعوب. قائلا: «آملين من ذلك خفض معدل استهلاك التبغ وبالتالى خفض معدل حدوث الأمراض غير السارية، كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسرطان، والتى تعد السبب الرئيسى للوفاة بالعالم وبمصر».