«رياضة السويس» تنظم ورشة عن أضرار التدخين والمخدرات

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالسويس ورشة عمل بمركز شباب فيصل، التابع لإدارة شباب السويس، للتحذير من المخدرات.

توعية بخطورة المخدرات

تضمنت ورشة العمل بنادي مركز شباب فيصل، التوعية بخطورة المواد المخدرة وإبلاغ الحضور وتعريفهم بخدمات الخط الساخن 1602، كما تم اللعب مع الأطفال بلعبة السلام والدخان وتوصيل رسائل فيها بمخاطر التدخين، وإخطار الأطفال ببعض القصص التي تظهر خطورة المواد المخدرة، والسجائر.

نشأة صندوق مكافحة

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تم إنشاؤه عام 1991، بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 46 للعام 1991 تطبيقاً لما نص عليه القانون 122 للعام 1989.

وتتمثل أهداف الصندوق وخطة العمل، مستمدة من الخطة الرسمية للدولة لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر وبناء على ذلك يعمل الصندوق على مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرة مظاهر وملاحقة مستجدات الإدمان، لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات وحمايتهم ومعالجة المدمنين للعودة ومشاركة في تنمية مجتمعه.

باتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر - محافظ السويس واشراف ومتابعة الأستاذ عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس