كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟.. أضرار خطيرة تصل للوفاة

أضرار كثيرة يسببها التدخين سواء كان عن طريق السجائر التقليدية أو الإلكترونية «الفيب» الذي أصبح ظاهرة منتشرة بين الشباب والسيدات خاصة الحوامل، اعتقادا منهن أنه لم يؤثر على صحة الجنين، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، فهناك مخاطر كبيرة يسببها التدخين على صحة الطفل قد تتمثل في تأخر التطور المعرفي لديه.

أضرار التدخين على صحة الأطفال

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التدخين سواء الإلكتروني أو العادي أثناء الحمل قد يؤثر على صحة الأطفال، فهو ممنوع تماما للأم والأب أيضًا لأنه قد يسبب تلف الحمض النووي وتوريث جينات معيوبة للأولاد والأحفاد.

السجائر الإلكترونية

وأضاف بدران، أن تدخين الأب السجائر الإلكترونية «الفيب» ربما يغير من جينات الجنين، ما يهدد وصول جينات معيبة للجنين نتيجة تدخين الأب قبل تكوينه، بالإضافة إلى زيادة فرص إصابته بأمراض مزمنة في المستقبل وذلك لأن معظم السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين الذي قد ينتقل إلى الجنين عبر الحبل السري والمشيمة، ما يضر دماغ الطفل وأعضاء أخرى متعددة أثناء نموه ويزيد من خطر وفاة الجنين.

لا تقتصر الأضرار التي يسببها التدخين أثناء الحمل على صح الأطفال عند هذا الحد، ولكنه أيضا يؤدي إلى قلة تدفق الدم في المشيمة والحبل السرى وكذلك زيادة تكلس المشيمة وانخفاض الوزن عند الأطفال بالإضافة إلى قلة المناعة وتأخر التطور المعرفي، وقد يصبح الطفل أكثر عرضة لخطر الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في مرحلة الطفولة، وقد يصاب بأمراض الجهاز التنفسى، والقلب، ومرض السكري.