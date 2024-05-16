البورصة تغلق آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية 58 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي في المؤشرات، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على بنسبة 3.3% عند مستوى 26142.84 نقطة، وسط مكاسب سوقية 58 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.5% عند مستوى 5665.24 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات، بنسبة 3.7% عند مستوى 8160.9 نقطة.

58 مليار جنيه مكاسب سوقية

بلغت قيم التداول في البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، نحو 3.4 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 846.5 مليون سهم، وتنفيذ 94 ألفا و671 صفقة، فيما سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.752 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 5% منذ بداية

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 5% منذ بداية 2024.