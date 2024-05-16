رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مستمرون في تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات شعبنا

قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنَّ العملية السياسية في ليبيا شهدت عدة تطورات، بما ذلك نتائج الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالإضافة إلى جهود اللجنة المالية العليا، التي من شأنها ترسيخ وإرساء مبدأ الشفافية في مجال إنفاق المال العام، وتوزيع الموارد الوطنية بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا.

شعب ليبيا لا يقبل تدخل خارجي سلبي

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ليبيا مستمرة في تحقيق المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، لافتًا إلى أن الشعب الليبي لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية، والحل ينبثق من الليبيين أنفسهم.

واختتم: «نبذل كل ما في وسعنا مع الجميع دون استثناء، واقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف وخلق توافق يقود إلى إجراء انتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية دون المساس بقرار سيادة بلدنا، وهنا أشيد بدور جامعة الدول العربية وأمينها العام في دعم الحوار الليبي للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات حرة ونزيهة».